Президент США Дональд Трамп заявил, что страна приостанавливает выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Укринформ.

«Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом», - подчеркнул американский лидер.

Он заявил, что его администрация прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения до момента, пока будет расследовано «сокрытие распространения коронавируса и ошибки в реагировании на него».

Как сообщалось, на прошлой неделе Трамп заявил о намерении прекратить финансирование ВОЗ, обвиняя организацию в том, что из-за ее некорректной отчетности о распространении Covid-19 в США стремительно возросла заболеваемость.