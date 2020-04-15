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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Днипре деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в различных регионах нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу «Ариец». Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.  

Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

По данным следствия, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минирования и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 тыс. гривен, более 20 тыс. американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем.

Полученные средства поражения и предметы направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.  
ForUm

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