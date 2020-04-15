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Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц в настоящее время готовится, идут последние согласования списков, сообщил Офис президента в Facebook.

«Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и относительно логистики. Само освобождение будет проходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что у журналистов появилась информация о том, что возвращение якобы идет уже сейчас.

«Но это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем», - пояснили в ОП.

Напомним, 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц.

 

 
ForUm

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