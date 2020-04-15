С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

«Государство три года назад решило избавиться от возможности влиять на бизнес, даже в ситуации необоснованного роста цен. Тогда под мониторинг подпадали 32 продукта.

Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара», - написал он в Facebook.

Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется.

«Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования», - сообщил Дорошенко.

Подпадают под государственное регулирование гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

«Могу сказать, что впервые так четко определен перечень продукции, включая ценовую категорию товара, страну производства и фасовки. Это позволит делать качественный мониторинг. Во-вторых, впервые вода для питья попала в социально значимые товары. В-третьих, если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать», - отметил глава совета.

Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

«Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и начало мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов», - резюмировал Дорошенко.