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Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя генерального прокурора Евгения Енина заместителем министра иностранных дел.

Соответствующее решение принято сегодня, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Евгений будет курировать дела по сбитым рейсам MH17 и PS752 в Иране, а также по юридическому преследованию государства-агрессора в международных судах. Более солидный опыт в этой сфере у него уже есть – три года до этого он занимался в Генпрокуратуре сбором и передачей в международные суды доказательств нарушения Россией международного права», - написал он в Facebook.

Кулеба отметил, что в начале карьеры Енин почти десять лет занимался приднестровским конфликтом и получил награду «За мужество» третьей степени.

«Это дает ему глубокое понимание угроз и ловушек урегулирования конфликтов, в которые не нужно попадать»,- отметил он.

Кроме юридического блока, Енин будет курировать американский и азиатский направления внешней политики Украины и консульскую службу.

«Здесь я поручил ему особое внимание уделять цифровизации, прежде всего запуска системы «Электронный консул». Это сделает консульские услуги проще и доступнее для граждан», - пояснил глава МИД.
ForUm

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