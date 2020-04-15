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Сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужба задержала посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов США.

«Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.  
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