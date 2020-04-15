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Выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19», - сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Степанов отметил, что Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, «чтобы сделать его максимально комфортным».

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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