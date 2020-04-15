также в разделеОбщество
15 апреля. Картина дня 12
Число обратившихся в центры занятости во время карантина выросло в 10 раз 9
Президент подписал закон об усилении ответственности за поджог сухой травы 9
ОП: Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на испанскую 20
СМИ: Обмен удерживаемыми лицами состоится 16 апреля 14
ОП: Перед Пасхой возможны провокации с призывами нарушать карантин 11
Экс-прокурора Крыма будут судить за госизмену 21
ФСБ заявила о задержании в Крыму «украинских разведчиков» 45
Спортсменам разрешили индивидуальные тренировки 13
Бывшему СБУшнику, работающему на «МГБ ДНР», сообщили о подозрении 18
Украинская фарма начинает производство препарата от COVID-19 52
Украинские аппараты ИВЛ начнут поставлять в больницы 29
Адресную помощь к Пасхе от Медведчука и Марченко уже начали доставлять нуждающимся 48
В Днипре задержали банду, причастную к 18 терактам 34
Украина отправила в Италию вторую партию гумпомощи 12
Бывший зам Луценко трудоустроился в МИД 24
В Днипре перекопали вход к церкви, где причащали прихожан из одной ложки 33
В Украине перенесли весенний призыв 33

Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении «Действие», которым паспорта в смартфоне официально признаны цифровыми аналогами бумажных документов, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении «Действие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. «Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что еще больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», – подчеркнули в министерстве.

«В условиях карантина это становится особенно актуальным, ведь е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция. А также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия. По завершении карантина вы также сможете активно пользоваться е-паспортами во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, медицинского обслуживания и банковских операций и при получении административных услуг», – отметил в Минцифры.

«Кстати, Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажного или пластикового аналога», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1599 грн.
16
Теги