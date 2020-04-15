Кабинет Министров поддержал закрытие еще 10 пунктов пропуска автомобильного сообщения на границе Украины для повышения уровня безопасности на время проведения карантинных мероприятий.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 15 апреля, во время очередного заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Мы знаем, что уже сократился пассажиропоток через границу, поэтому закрытие 10 пунктов пропуска – это еще один шаг к повышению мер безопасности на время карантина», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что пункты пропуска будут закрыты на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

«В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 13 марта 2020 временно будут закрыты еще 10 пунктов пропуска для автомобильного сообщения. Это обусловлено высоким уровнем распространения острой респираторной болезни COVID-19 в соседних государствах», - сообщил Аваков.

«Предлагается закрыть пункты пропуска «Костелы», «Смильныця», «Грушев», «Угринов», «Солотвино», «Кальминци», «Бронниця», «Сокиряны», «Новые Трояны» и «Паланка». Это автомобильные, а иногда и пешеходные пункты пропуска», - добавил министр.

Стоит отметить, решение о закрытии пешеходных и автомобильных пунктов пропуска согласовано с международными партнерами. То есть, страны, граничащие с нашим государством, закрыли свои КПП зеркально. Сейчас на государственной границе Украины 125 временно закрытых пунктов пропуска, 105 действующих, в том числе 18 для автомобильного сообщения.