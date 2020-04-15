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Сегодня, 15 апреля, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

После этого во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты подтвердили наличие у него заболевания COVID-19.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Государственная пограничная служба Украины поддерживает постоянную связь с врачами для обеспечения военнослужащего всем необходимым.

Кроме того, устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал. Также в подраздении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая  COVID-19.
ForUm

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