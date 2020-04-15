также в разделеПолитика
Медведчук: ВБ требует прекратить безвозмездную выдачу украинцам земельных участков 23
Пилецкая: Ахметова изгнали с поля Юго-Востока, на этом поле доминирует Медведчук 82
Вятровича вызвали на допрос в ГБР по заявлению Бужанского 186
Арахамия: «Антиколомойский» законопроект должны принять в начале мая 36
Россия обещает не просить ЕС о снятии санкций в условиях пандемии 24
Рада соберется на внеочередное заседание в «чистый четверг» 17
Медведчук: Обещания Зеленского о миллионе долларов тому, кто изобретет вакцину, – очередной пиар-ход 37
Лозовский о борьбе с эпидемией: Власть во главе с Зеленским ведут себя как шоумены, а не как профессионалы 43
Медведчук: Защитить медиков, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом, – главная задача 20
ГБР уверяет, что не просило задерживать Черновол 36
Глава ВР подписал законы, принятые на внеочередном заседании 19
Разумков: Для борьбы с «поправочным спамом» изменят регламент ВР 18
Разумков: Официальных обращений о созыве внеочередного заседания ВР пока не было 14
Разумков подписал закон о рынке земли 115
Медведчук: Проголосованные изменения в бюджет-2020 – это циничный обман народа 76
Парламент разблокировал подписание закона о рынке земли 49
Шарий высоко оценил работу ОПЗЖ по противодействию продаже земли 34
В Раде началось внеочередное заседание 41

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента девятого созыва на 16 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

На заседании планируют рассмотреть такие вопросы:

1) проект Закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект «Высшее образование Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

2) проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение);

3) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»;

4) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей);

5) проект Закона Украины об оборонных закупках (второе чтение).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги