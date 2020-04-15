Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента девятого созыва на 16 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.
На заседании планируют рассмотреть такие вопросы:
1) проект Закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект «Высшее образование Украины») между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
2) проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение);
3) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»;
4) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей);
5) проект Закона Украины об оборонных закупках (второе чтение).
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