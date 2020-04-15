также в разделеСтолица
В Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию 10
За сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина, один человек умер 17
Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой будут госпитализировать 18
Минфин: В изменениях в госбюджет заложена помощь МВФ 15
В столице поминальные дни перенесли на 6 июня 19
Киев усиливает контроль на всех въездах в город 50
СБУ задержала мошенника, продававшего государственные должности 128
В Киеве зафиксирован уже 551 случай заболевания COVID-19 43
Кладбища Киеве планируют закрыть для посещений 40
Киевляне высказались по поводу «неполноценных детей» Кличко 194
В Киеве уже составили 814 админпротоколов на нарушителей карантина 16
В Киево-Печерской лавре умер еще один монах 42
В Киеве будут закрывать предприятия, если в коллективе обнаружат больного COVID-19 32
Авто полиции сбило насмерть мужчину в Киеве 32
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин 32
В Киеве за сутки – рекордное число подтверждений COVID-19, большинство – в лавре 62
В Киево-Печерской лавре умер монах, вероятно – от коронавируса 18
Водная полиция провела профилактический рейд 18

Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник назвал ситуацию с подозрением во взяточничестве политической провокацией.

«Я работаю не первый год, работаю честно, и несу ответственность как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю. Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми, с кем работаю и киевлянами. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам», - написал он в Facebook.

«По вчерашней ситуации:

1. Взяток не брал.

2. Никаких разговоров о неправомерную выгоду не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.

3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.

4. Подозрение никто не объявлял.

5. Вызван как свидетель на допрос в пятницу», - добавил чиновник.

Поворозник потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

«Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян. Уверен, в ходе независимого следствия все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана», - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги