Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник назвал ситуацию с подозрением во взяточничестве политической провокацией.

«Я работаю не первый год, работаю честно, и несу ответственность как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю. Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми, с кем работаю и киевлянами. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам», - написал он в Facebook.

«По вчерашней ситуации:

1. Взяток не брал.

2. Никаких разговоров о неправомерную выгоду не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях.

3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь.

4. Подозрение никто не объявлял.

5. Вызван как свидетель на допрос в пятницу», - добавил чиновник.

Поворозник потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

«Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это - политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды чтобы дискредитировать нас в глазах в первую очередь киевлян. Уверен, в ходе независимого следствия все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана», - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.