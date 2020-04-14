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Сегодня удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя сухостоя на территории зоны ЧАЭС. Им оказался 37-летний местный житель.

Также ликвидирован пожар на территории Народичского, Клещовского и Базарского лесничеств Житомирской области.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Отмечается, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. С начала эпидемии COVID-19 на территории Украины заболели почти 600 медработников.

За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян, всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.  

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету Министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

С 16 апреля всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
ForUm

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