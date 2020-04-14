С 16 апреля всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию, сообщает КГГА.

«Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение полиция совместно с медиками», - говорится в сообщении.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, лицам, которые на самоизоляции и обсервации, запрещено самовольно покидать места самоизоляции и обсервации. После окончания срока пребывания в самоизоляции или обсерваторе человек должен получить справку и предъявить ее на выезде с территории карантина, то есть из Киева.