также в разделеСтолица
Минфин: В изменениях в госбюджет заложена помощь МВФ 9
В столице поминальные дни перенесли на 6 июня 13
Киев усиливает контроль на всех въездах в город 46
СБУ задержала мошенника, продававшего государственные должности 94
В Киеве зафиксирован уже 551 случай заболевания COVID-19 35
Кладбища Киеве планируют закрыть для посещений 40
Киевляне высказались по поводу «неполноценных детей» Кличко 193
В Киеве уже составили 814 админпротоколов на нарушителей карантина 16
В Киево-Печерской лавре умер еще один монах 42
В Киеве будут закрывать предприятия, если в коллективе обнаружат больного COVID-19 32
Авто полиции сбило насмерть мужчину в Киеве 31
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин 32
В Киеве за сутки – рекордное число подтверждений COVID-19, большинство – в лавре 61
В Киево-Печерской лавре умер монах, вероятно – от коронавируса 18
Водная полиция провела профилактический рейд 18
Коронавирус в Киеве зафиксировали еще у 20 людей 14
В Киеве за сутки почти 50 новых случаев COVID-19 30
В Киеве не будут вводить комендантский час 21

С 16 апреля всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию, сообщает КГГА.

«Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение полиция совместно с медиками», - говорится в сообщении.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного.

Напомним, лицам, которые на самоизоляции и обсервации, запрещено самовольно покидать места самоизоляции и обсервации. После окончания срока пребывания в самоизоляции или обсерваторе человек должен получить справку и предъявить ее на выезде с территории карантина, то есть из Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12