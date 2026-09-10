Міжнародні резерви України з початку 2026 року скоротилися на 15% — до $48,7 млрд

Міжнародні резерви України за підсумками серпня 2026 року скоротилися до $48,7 млрд, що приблизно на $8,6 млрд, або на 15%, менше, ніж на початок року. При цьому динаміка резервів протягом восьми місяців була вкрай нерівномірною та безпосередньо залежала від графіка міжнародної допомоги, валютних інтервенцій НБУ та виплат за державним боргом, повідомляє Experts Club.

На 1 січня 2026 року міжнародні резерви України становили рекордні $57,3 млрд. У січні вони навіть трохи збільшилися — до $57,7 млрд, однак потім розпочався тривалий період зниження.

У лютому резерви скоротилися на 5% — до $54,75 млрд, а в березні ще на 5% — до $52,0 млрд. Основними причинами НБУ називав валютні інтервенції та виплати держави в іноземній валюті, які перевищували надходження від міжнародних партнерів і розміщення валютних ОВДП.

У квітні зниження прискорилося: резерви зменшилися ще на 7,3% — до $48,21 млрд. Протягом місяця НБУ продав на валютному ринку близько $3,58 млрд, тоді як зовнішні надходження виявилися значно меншими.

Травень став четвертим поспіль місяцем зниження. На 1 червня міжнародні резерви становили $45,73 млрд, зменшившись ще на 5,2%. Одним із факторів стала затримка значного обсягу кредитного фінансування з боку ЄС. За місяць НБУ продав близько $3,13 млрд валюти, тоді як на рахунки уряду надійшло близько $599 млн.

Перелом стався у червні, коли міжнародне фінансування надійшло великими траншами. Резерви зросли одразу на 12,1% — до $51,27 млрд. На валютні рахунки уряду надійшло близько $11,3 млрд, у тому числі $6,82 млрд від ЄС і майже $4,5 млрд через Світовий банк. Це був найбільший місячний приріст резервів із початку року.

У липні показник практично не змінився і становив близько $51,2 млрд, знизившись лише на 0,1%. Однак у серпні ситуація знову погіршилася: міжнародні резерви зменшилися на $2,5 млрд, або на 5%, — до $48,7 млрд. НБУ пояснив це скороченням міжнародної фінансової допомоги за збереження валютних інтервенцій майже на липневому рівні.

Таким чином, динаміка резервів із початку року має такий вигляд:

На дату Міжнародні резерви 1 січня $57,3 млрд 1 лютого $57,7 млрд 1 березня $54,8 млрд 1 квітня $52,0 млрд 1 травня $48,2 млрд 1 червня $45,7 млрд 1 липня $51,3 млрд 1 серпня $51,2 млрд 1 вересня $48,7 млрд

При цьому нинішній показник усе ще приблизно на 5,8% вищий, ніж рік тому: на 1 вересня 2025 року резерви становили близько $46,0 млрд.

У серпні НБУ продав на валютному ринку близько $4,82 млрд, тоді як на валютні рахунки уряду надійшло лише $927,3 млн, у тому числі $894 млн через Світовий банк. Ще $1,63 млрд Україна отримала від ЄС у межах оборонного траншу Ukraine Support Loan, однак через цільовий характер ці кошти безпосередньо до резервів не зараховувалися.

Одночасно Україна спрямувала $721,8 млн на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті та ще $258,2 млн виплатила Міжнародному валютному фонду. Позитивна переоцінка фінансових інструментів додала резервам близько $752 млн.

Чисті міжнародні резерви у серпні скоротилися сильніше — на 6,9%, до $33,8 млрд.

Незважаючи на зниження, НБУ оцінює поточний обсяг резервів як достатній: він відповідає приблизно чотирьом місяцям майбутнього імпорту.

Особливо показовим виглядає розрив між поточними резервами та прогнозом НБУ на кінець року. У липневому макроекономічному прогнозі регулятор підвищив очікуваний обсяг міжнародних резервів на кінець 2026 року до $69,7 млрд. Щоб досягти цієї позначки, за чотири місяці, що залишилися, резерви мають збільшитися приблизно на $21 млрд, або більш ніж на 40% відносно рівня початку вересня. Це означає високу залежність підсумкового результату від графіка надходження міжнародної фінансової допомоги.

Ситуацію з резервами слід розглядати одночасно зі зростаючим державним боргом України. За дослідженням аналітичного центру Experts Club, опублікованим 26 серпня 2026 року на основі даних МВФ, Україна посідає близько 38-го місця у світі за абсолютним обсягом валового державного боргу.

За зіставною методологією МВФ, валовий борг сектору державного управління України у 2026 році оцінюється приблизно у $276 млрд, або 122,6% ВВП. Це значно вище відносного рівня заборгованості більшості країн Центральної та Східної Європи. Для порівняння, у дослідженні Experts Club наводиться показник близько 65,7% ВВП для Польщі, 61,9% для Румунії, 77,9% для Угорщини та 42,6% для Сербії.

При цьому високий рівень боргу та високий обсяг міжнародних резервів не суперечать один одному. Значна частина резервів України формується завдяки зовнішньому фінансуванню, яке одночасно дає змогу підтримувати валютний ринок, покривати бюджетні потреби та обслуговувати боргові зобов’язання. Тому для України ключовим показником залишається не лише розмір резервів, а й стабільність зовнішнього фінансування, вартість обслуговування боргу та здатність економіки поступово знижувати відношення боргу до ВВП.

Першоджерело даних щодо резервів — Національний банк України, повідомлення від 7 вересня 2026 року: НБУ — міжнародні резерви за підсумками серпня

Дослідження Experts Club про найбільші країни-боржники опубліковано 26 серпня 2026 року.