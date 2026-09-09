Шахрайство в особливо великих розмірах: На Київщині викрили схему з орендою когенераційної установки

Правоохоронці викрили схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час оренди когенераційної установки для забезпечення електроенергією та теплом Вишнівської територіальної громади Київської області. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора (ОГП).

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час оренди когенераційної установки для забезпечення електроенергією та теплом Вишнівської територіальної громади. Чотирьом особам повідомлено про підозру», – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, комунальне підприємство оголосило закупівлю послуг з оренди газопоршневої когенераційної установки для роботи під час опалювального сезону 2024-2025 років.

«За умовами тендеру обладнання мало бути виготовлене не раніше 2020 року. Натомість підприємству передали установку 2008 року випуску, яка тривалий час перебувала в експлуатації. Через технічне зношення вона потребувала додаткового ремонту та не була запущена на початку опалювального сезону 2024 року під час блекаутів», – зазначили в ОГП.

Слідство встановило, що під час визначення доцільності оренди не врахували фактичний рік випуску та технічний стан обладнання, ступінь його зносу, залишковий ресурс, а також витрати на ремонт і обслуговування. У прокуратурі зазначили, що також не оцінили належним чином ринкову вартість установки та її оренди.

«У результаті комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір загальною вартістю 315 млн грн. Із місцевого бюджету вже перераховано близько 28 млн грн», – поінформували в прокуратурі.

Правоохоронці також задокументували дії, спрямовані на подальше заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

У межах кримінального провадження чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - замах на шахрайство в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку та документацію. Проведено низку судових експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Київщини спільно з кіберполіцейськими за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.