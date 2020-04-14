Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работала против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», - заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

По его убеждению, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты. «Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. И будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, независимо от того, какие должности они занимают», - подчеркнул Баканов.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений. Подготовка к этим преступлениям четко зафиксирована в материалах дела.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны, сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделениях СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов, а также подборе, изучению и привлечению офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности.

Отдельно в СБУ отметили, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ( «Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Офисом генерального прокурора Украины.