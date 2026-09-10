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РФ готувала диверсію проти НАТО

РФ готувала диверсію проти НАТО

У водах поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО викрили російські підводні човни, які проводили навчання з застосування секретної зброї, призначеної для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів.

Спецоперацію провело Головне управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ, яке використовувало підводні апарати для імітації застосування цієї складної технології, повідомляє Reuters.

Спільну операцію провели Велика Британія, Норвегія та США, які відстежили та зупинили в морі російські судна. Кораблям не дали завершити навчання і зрештою вони покинули цей район.

У квітні Велика Британія та Норвегія повідомили, що викрили таємну російську операцію в арктичних водах. Однак про виявлення нової зброї, місце проведення операції та участь США у ній раніше не повідомлялося.

Фото: Reuters.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОРосіязброяШпіцберген
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