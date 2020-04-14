14 апреля пожар на территории Народичского, Клещовского и Базарского лесничеств Народичского ГП «Народицкий СЛГ» ликвидирован, сообщает Управление ГосЧС в Житомирской области.

«Подразделения ГосЧС области, которые с 4 по 14 апреля привлекались на помощь лесникам на тушение этого пожара, возвращаются к местам постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники спецлесгхоза осуществляют патрулирование и контроль за территориями и массивами, на которых в эти дни бушевали пожары.