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Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету Министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании, сообщает пресс-служба УЗ.

Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Отмечается, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и трудоспособности компании.

Напомним, Марчек был назначен на должность и.о. председателя правления УЗ 5 февраля решением Кабинета министров. В марте он задекларировал 449,7 тыс. гривен заработной платы в Укрзализныце.
ForUm

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