США вимагають від НАТО знищити МКС

США спробували залучити союзників до НАТО до кампанії з систематичного розформування Міжнародного кримінального суду, що ще більше загострило і так напружені трансатлантичні відносини.

Під час закритої зустрічі 32 послів країн НАТО в Брюсселі в середині липня представник США Метью Вітакер звернувся до країн НАТО з проханням допомогти у ліквідації цієї міжнародної організації та закликав їх вийти з Римського статуту – засновницького документа МКС, розповіли дипломати, повідомляє Politico.

Вітакер завершив свій виступ словами: "Ми уважно стежитимемо за тим, хто стоїть на боці Америки".

Тиск на союзників з метою виходу з суду – спричинений побоюваннями США, що їхні власні посадовці можуть зіткнутися з судовими переслідуваннями за воєнні злочини – є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти міжнародних інституцій та правил, які, на їхню думку, обмежують свободу дій США.

Паралельно з коментарями Вітакера представництво США надіслало делегаціям НАТО документ, у якому зазначалося: "Сполучені Штати систематично знищуватимуть потенціал МКС, ми рішуче вимагаємо, щоб ви негайно вжили заходів для виходу".

У ньому містився заклик до союзників оцінити загрозу, яку МКС становить для їхніх країн, публічно засудити його перевищення повноважень та негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку суду.

"Давайте раз і назавжди покладемо край цьому фарсу з МКС", – йдеться в документі.

Хоча НАТО не є signatory до статуту суду, до нього входять усі члени альянсу, крім Туреччини та США.

Кампанію проти МКС розпочав цього літа держсекретар США Марко Рубіо, який звинуватив суд у порушенні суверенітету США.