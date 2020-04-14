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В понедельник, 13 апреля, около 14:00 произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС, ставший уже третьим очагом огня в Зоне отчуждения.

Как сообщает пресс-служба полиции, при проведении ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда он вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше.

Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше в Зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее работники полиции установили причастного к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Первый злоумышленник, 27-летний житель села Раговка, поджег траву, в результате чего сгорело 5 га леса.
ForUm

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