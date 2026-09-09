Зустріч Путіна з спецпосланцями Трампа впевнила союзників Києва, що війна триватиме і у 2027 році – Bloomberg

Європейські та американські чиновники вважають, що війна Росії проти України триватиме й наступного року, визнавши, що остання мирна ініціатива США не принесла суттєвого прогресу в переговорах із Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф не досягли суттєвого прогресу під час переговорів у Москві та Києві цими вихідними. Путін не продемонстрував готовності пом’якшити свою позицію, попри сигнали Вашингтона про необхідність нових ідей для відновлення переговорів. Російський лідер, як і раніше, прагне встановити контроль над Донбасом.

Один зі співрозмовників зазначив, що Путін використав візит американських спецпосланців, щоб продемонструвати силу всередині країни напередодні виборів до Держдуми, які відбудуться 18–20 вересня. Він змусив американську делегацію чекати до вечора на зустріч у Кремлі. Віткофф і Кушнер були змушені провести кілька годин за обідом з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим у дорогому ресторані в центрі Москви.

За словами джерел, тристоронні переговори між представниками США, Росії та України можуть поновитися після виборів до Держдуми. Водночас вони навряд чи суттєво наблизять укладення мирної угоди.

За словами джерела видання, у найближчі шість місяців Росія планує посилити удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі України, а також активізувати гібридні атаки та політичне втручання в Європі, щоб послабити підтримку Києва.

Путін розраховує, що наступної весни Росія матиме вигідніші позиції для завершення війни, водночас зберігаючи стабільність економіки, яка зазнає дедалі більшого тиску, заявив один із співрозмовників видання. На його думку, серйозні переговори навряд чи розпочнуться щонайменше до 2027 року.

Наразі ж союзники України мають зосередитися на постачанні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, щоб допомогти Києву захистити інфраструктуру та населення, зазначають джерела. Європейські країни планують закупити у США ракети для систем Patriot, щоб допомогти Україні відбивати очікуване посилення російських атак узимку. За словами співрозмовників Bloomberg, союзники доопрацьовують механізм використання коштів НАТО в межах Переліку пріоритетних потреб України (PURL) для закупівлі ракет-перехоплювачів і їх подальшої передачі Києву.

Раніше ForUA повідомляв, що держсекретар США Марко Рубіо назвав змістовними переговори спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Києві та Москві цими вихідними, висловивши сподівання, що вони допоможуть створити шлях до відновлення переговорів.

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») заявив, що союзники мають бути готовими до того, що війна РФ проти України буде тривалою, і в цій ситуації дуже важливою є підтримка Києва, насамперед європейськими партнерами.