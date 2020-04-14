С начала эпидемии COVID-19 на территории Украины заболели почти 600 медработников.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
«Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 11 974 человека с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3372 случаях, в том числе - у 594 медработников», - сказал Степанов.
За вчерашние сутки, добавил он, подтверждено заболевание COVID-19 у 64 медицинских работников.
Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
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