также в разделеПроисшествия
В Минздраве допускают вспышку коронавируса после Пасхи 17
За сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 83
ГосЧС: Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет 30
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 8
ГосЧС: Пожар в Чернобыльской зоне не угрожает ЧАЭС 30
Пожар приблизился к Припяти и хранилищу радиоактивных отходов 107
На Одесчине мужчина избил полицейского за замечание об отсутствии масок 35
В ВСУ – уже 19 случаев заболевания коронавирусом 32
В Зоне отчуждения продолжают тушить пожар 17
В Украине 93 человека погибли от COVID-19, за сутки – 325 новых случаев 42
На Кировоградщине в огне погибли трое детей 17
В курортном городе в Карпатах 5 медработников заболели COVID-19 28
ООС: Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов, погиб военный 13
Госагентство назвало очаги пожара в Зоне отчуждения 20
На Николаевщине уже 5 случаев коронавируса 85
В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 23 человек 19
На Николаевщине подтвердили еще два случая COVID 17
Первый летальный случай в Одесской области от коронавируса 25

С начала эпидемии COVID-19 на территории Украины заболели почти 600 медработников.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Всего с начала эпидемии на территории Украины обнаружено 11 974 человека с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3372 случаях, в том числе - у 594 медработников», - сказал Степанов.

За вчерашние сутки, добавил он, подтверждено заболевание COVID-19 у 64 медицинских работников.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги