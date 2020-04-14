Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил о ликвидации пожара в Чернобыльской зоне.

«Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас – в целом в норме. Огнеборцам, которые 10 суток боролись с пожаром, надо сказать большое спасибо», - написал он в Facebook.

Пожары в Чернобыльской зоне продолжались с 4 апреля.

Вечером 13 апреля пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС.