также в разделеОбщество
Полиция взяла Киево-Печерскую лавру под усиленную охрану 9
Генерала СБУ задержали за работу на ФСБ и совершение терактов 37
ГосЧС о пожарах в зоне ЧАЭС: выявляются новые и новые очаги 10
Минздрав предостерег украинцев от самолечения COVID-19 «Плаквенилом» 15
Ярославский вместе с городской властью Харькова создает Центр вирусологии в составе «Экополис ХТЗ» 18
Студентов-медиков не будут привлекать для лечения больных COVID-19 11
Степанов: Вопрос ослабления карантина будет рассматриваться ближе к 24 апреля 23
Разумков: Обращений о введении чрезвычайного положения пока не поступало 12
Главврач Александровской больницы заявила о росте угрозы COVID-19 31
В Украине объявлено штормовое предупреждение 27
Минздрав: Медсистема выдержит одновременно не более 3,5 тысячи больных COVID-19 24
Минздрав снова запретил работу рынков 85
В Кабмине уточнили, где обязательно нужно носить маску 82
13 апреля. Картина дня 33
За рубежом от коронавируса уже выздоровели 24 украинца 18
В Одесской области церкви скрывают круг контактов больных COVID-19 священников 40
ЕС выделит на борьбу с коронавирусом в Украине еще 4 миллиона евро 14
Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР ее повезут в суд 37

Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил о ликвидации пожара в Чернобыльской зоне.

«Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас – в целом в норме. Огнеборцам, которые 10 суток боролись с пожаром, надо сказать большое спасибо», - написал он в  Facebook.      

Пожары в Чернобыльской зоне продолжались с 4 апреля.

Вечером 13 апреля пожар в Чернобыльской зоне подобрался к Припяти и Чернобыльской АЭС. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11