По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здраввохранения.

За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 80 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 89 случаев;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Кировоградская область - 144 случая;

Киев - 551 случай;

Киевская область - 224 случая;

Львовская область - 136 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ривненская область - 134 случая;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 280 случаев;

Харьковская область - 14 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 546 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 человек и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине было зарегистрировано 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.