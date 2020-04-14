Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, сообщает «Украинская правда».

«С завтрашнего дня (14 апреля. – Ред.) мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившей силу», – отметил он.

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

«Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения», – утверждает санитарный врач.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения определило условия работы продуктовых рынков во время карантина.