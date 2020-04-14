За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян, всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

Среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74-х лет и 24 мужчин - от 21-го до 82-х лет. Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

«Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 2 в Киево-Печерской лавре. А также летальный случай, о котором я сказал, - это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года», - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.