также в разделеСтолица
В столице поминальные дни перенесли на 6 июня 12
Киев усиливает контроль на всех въездах в город 14
СБУ задержала мошенника, продававшего государственные должности 16
Кладбища Киеве планируют закрыть для посещений 40
Киевляне высказались по поводу «неполноценных детей» Кличко 190
В Киеве уже составили 814 админпротоколов на нарушителей карантина 15
В Киево-Печерской лавре умер еще один монах 42
В Киеве будут закрывать предприятия, если в коллективе обнаружат больного COVID-19 32
Авто полиции сбило насмерть мужчину в Киеве 31
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин 32
В Киеве за сутки – рекордное число подтверждений COVID-19, большинство – в лавре 61
В Киево-Печерской лавре умер монах, вероятно – от коронавируса 18
Водная полиция провела профилактический рейд 18
Коронавирус в Киеве зафиксировали еще у 20 людей 14
В Киеве за сутки почти 50 новых случаев COVID-19 30
В Киеве не будут вводить комендантский час 21
Кличко: Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно – невозможно 25
На выходных полиция будет нести усиленную службу в столице 17

За минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян, всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась за минувшие сутки еще на 56 человек. Из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

Среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от 26-ти до 74-х лет и 24 мужчин - от 21-го до 82-х лет. Также заболели шесть детей - три девочки и три мальчика в возрасте от трех до семи лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

«Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 2 в Киево-Печерской лавре. А также летальный случай, о котором я сказал, - это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года», - подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги