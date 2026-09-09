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Столиця

У Києві 10 вересня зміниться графік роботи громадського транспорту

У Києві 10 вересня зміниться графік роботи громадського транспорту

У Києві з 10 вересня зміниться графік роботи громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години. Gро це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зміни стосуватимуться основних маршрутів наземного транспорту з найбільшим пасажиропотоком, які й раніше мали більш тривалий час роботи. На цих маршрутах рух триватиме в середньому на годину довше. Час перших відправлень при цьому не змінюється.

Оновлений графік для кожного маршруту наземного громадського транспорту можна переглянути на сайті Київпастранс / Kyivpastrans.

Усі станції Київського метрополітену в режимі пасажирських перевезень також працюватимуть на одну годину довше. Водночас режим роботи станцій як укриттів не змінюється.

В КМДА закликають звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів. Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

У КМДА нагадали, що з 10 вересня на наземній ділянці “зеленої” лінії метро поїзди курсуватимуть без обмежень під час дії жовтого рівня загрози. Пасажири зможуть продовжити поїздку або, за бажанням, залишити вагон і скористатися станцією метро як укриттям.

У разі оголошення повітряної тривоги червоного рівня рух поїздів на наземній ділянці “зеленої” лінії буде зупинений.

Режим роботи “червоної” лінії під час повітряних загроз жовтого та червоного рівнів не змінюється.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київгромадський транспорт
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