Російський дрон влучив у 9-поверхівку у Дніпровському районі Києва, загинула жінка

У середу, 9 вересня, у Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського дрона виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, є руйнування. Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

«У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування», - написав Кличко.

Згодом Київська міська військова адміністрація поінформувала про загибель жінки внаслідок влучання дрона в багатоповерхівку.

«На жаль, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одного постраждалого», - йдеться у повідомленні.

Раніше ForUA повідомляв, що у Дніпровському районі Києва російський безпілотник впав на будівлю.