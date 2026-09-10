Хвороба Альцгеймера: ранні ознаки, які можна виявити під час сну

Певні режими сну можуть бути ранніми ознаками підвищеного ризику хвороби Альцгеймера. Наприклад, часті короткі пробудження (мікропробудження) протягом ночі можуть свідчити про підвищену ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

Дослідники з Льєжського університету досліджували зв'язок між реакціями на пробудження під час сну та генетично обумовленим ризиком хвороби Альцгеймера. Результати були опубліковані в журналі « Sleep ».

Короткий огляд найважливішого контенту

Часті короткі пробудження під час сну можуть свідчити про підвищений ризик хвороби Альцгеймера.

Реакції пробудження без підвищеного м'язового тонусу пов'язані з вищим генетичним ризиком хвороби Альцгеймера та більшими когнітивними порушеннями у людей похилого віку.

У молодших людей не було виявлено відповідних кореляцій між реакціями на пробудження та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

Порушення сну можуть служити легкодоступним маркером для раннього виявлення хвороби Альцгеймера та профілактичних підходів у майбутньому.

Розлади сну є фактором ризику

Попередні дослідження вже вказували на можливий зв'язок між розладами сну та деменцією, і, наприклад, у дослідницькій роботі минулого року було зроблено висновок, що пробудження вночі погіршує когнітивні здібності .

Крім того, дослідники з Уппсальського університету змогли продемонструвати в попередньому дослідженні , що навіть одна ніч поганого сну збільшує певні біомаркери хвороби Альцгеймера .

Чи є реакція наяву попереджувальним знаком?

Дослідники з Льєжського університету досліджували, якою мірою реакції на пробудження під час сну пов'язані з ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, використовуючи дослідження, проведене за участю 453 молодих людей та 87 людей похилого віку.

Реакції учасників на пробудження були записані в лабораторії сну, а також були виміряні зміни м'язового тонусу (м'язової напруги). Потім дослідники досліджували взаємозв'язки між різними типами реакцій на пробудження та:

генетична схильність до хвороби Альцгеймера (полігенна шкала ризику),

початкова когнітивна діяльність,

когнітивні зміни протягом періоду до семи років.

Експерти використали частково генетичну природу захворювання (хвороба Альцгеймера не є ні суто спадковою, ні повністю незалежною від генів), щоб визначити можливі зв'язки з реакціями пробудження.

Вищий ризик хвороби Альцгеймера

По-перше, слід зазначити, що старші учасники демонстрували значно частіші реакції пробудження під час переходу між різними стадіями сну, ніж молодші учасники, повідомляє команда.

Щодо реакцій пробудження без підвищення м'язового тонусу, дослідники повідомляють, що у старших учасників були виявлені чіткі кореляції з вищим генетичним ризиком хвороби Альцгеймера, гіршими когнітивними здібностями на початку дослідження та більшими втратами когнітивних здібностей у подальшому ході дослідження.

Однак, якщо ці реакції пробудження демонстрували підвищений м'язовий тонус, це було пов'язано з перевагами. Генетичний ризик хвороби Альцгеймера знизився, базові когнітивні показники покращилися, а зниження когнітивних здібностей під час спостереження було менш вираженим, додали експерти.

Схоже, що не всі форми реакцій пробудження під час сну пов'язані з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера, а у молодих людей таких кореляцій, здається, взагалі немає.

Нові підходи до скринінгу та профілактики

Тим не менш, порушення режиму сну можуть дати важливі підказки щодо підвищеної схильності до хвороби Альцгеймера ще до появи перших клінічних симптомів. Це відкриває нові підходи до скринінгу та профілактики, наголошують дослідники.

«Сон може стати легкодоступним маркером для раннього виявлення осіб з групи ризику », – додає автор дослідження Жиль Вандевалле. Покращення сну також може потенційно знизити ризик у генетично схильних осіб.