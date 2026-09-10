Євродепутати готують нищівний удар по Росії на €200 мільярдів

Група зі 122 євродепутатів спрямувала відкритий лист керівництву Євросоюзу з вимогою негайно спрямувати на підтримку України 200 мільярдів євро заморожених активів РФ, повідомляє The Kyiv Independent.

Авторка ініціативи, представниця Швеції в Європарламенті Карін Карлсбро, підкреслила термінову потребу Києва у значному та довгостроковому фінансуванні. Вона зазначила, що передача цих ресурсів не лише розширить фінансовий потенціал Європи, а й стане чітким сигналом для Москви про марність розрахунку на виснаження союзників. Карлсбро також наголосила, що відшкодування завданих збитків має лягти саме на агресора.

Створення спільного механізму для нівелювання юридичних ризиків

Питання конфінскації російських капіталів порушувалося ще у 2025 році, однак процес зупинила Бельгія через загрозу тривалих судових позовів з боку РФ. Сама Бельгія є ключовим майданчиком, де зберігаються заморожені кошти: у депозитарії Euroclear перебуває орієнтовно 180 мільярдів євро.

Аби зняти юридичний тиск із Брюсселя, європарламентарі пропонують запровадити загальноєвропейський механізм:

Єдиний орган управління: рахунки РФ пропонують підпорядкувати спеціальній установі ЄС, яка уповноважена представляти блок у будь-яких судах проти Центрального банку Росії.

Колективна відповідальність: такий підхід звільнить Бельгію від одноосібних загрози та рівномірно розподілить можливі правові наслідки між усіма державами ЄС.

Запит до Єврокомісії: законодавці закликають негайно розробити відповідну юридичну базу. Раніше про необхідність такого кроку публічно згадував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Одночасно ініціатори звернення ведуть консультації з президентом Франції Емманюелем Макроном. У французьких юрисдикціях зберігається другий за обсягом обсяг російських активів у Європі — приблизно 19 мільярдів євро, і Париж також висловлює занепокоєння щодо ймовірних юридичних претензій з боку РФ.