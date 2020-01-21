Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения.
Главой Окружного административного суда Киева снова стал судья Павел Вовк, которого подозревают во вмешательстве в работу судебных органов.
Печерский райсуд Киева постановил избрать фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игоря Павловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта.
В правительстве Великобритании сожалеют из-за появления украинского трезубца в перечне экстремистской символики. Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнили, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.
Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве.
В оккупированном Донецке застрелили замкомандира «полка специального назначения ВВ МВД ДНР» Алексея Кривулю (позывной «Грин»).
Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Иран обнародовал отчет о расследовании катастрофы PS752.
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