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Суд решил слушать дело Онищенко заочно 32

Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения.

Главой Окружного административного суда Киева снова стал судья Павел Вовк, которого подозревают во вмешательстве в работу судебных органов. 

Печерский райсуд Киева постановил избрать фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игоря Павловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта.

В правительстве Великобритании сожалеют из-за появления украинского трезубца в перечне экстремистской символики. Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнили, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.

Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве. 

В оккупированном Донецке застрелили замкомандира «полка специального назначения ВВ МВД ДНР» Алексея Кривулю (позывной «Грин»).

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Иран обнародовал отчет о расследовании катастрофы PS752.
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