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Главой Окружного административного суда Киева снова стал судья Павел Вовк, которого подозревают во вмешательстве в работу судебных органов. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«21 января 2020 состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на повестку дня которых был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Путем тайного голосования собранием судей был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка», – говорится в сообщениии.

Напомним, 26 июля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.

 
ForUm

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