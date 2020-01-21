Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве. Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции.

«Простыми словами - заочно, потому что Онищенко – не в Украине. Его обвиняют в организации газовой схемы на общую сумму в 3 млрд грн. Годами экс-нардеп скрывался от украинских антикоррупционных органов. В конце 2019 его наконец схватил Интерпол и сейчас любитель лошадей находится под стражей в Германии», – говорится в сообщении.

По данным ЦПК, адвокаты не хотели заочного рассмотрения, поскольку Онищенко находится под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС. «Но никто не знает, когда его экстрадируют и экстрадируют ли вообще, поэтому ждать с моря погоды – идея так себе», – подчеркнули в организации.

Сообщается, что следующее заседание по делу Онищенко назначено на 4 мая. «Такая задержка нужна для того, чтобы направить повестку Онищенко в Германию и пройти связанные с этим бюрократические проволочки», – сказано в сообщении.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.