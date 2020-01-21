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В правительстве Великобритании сожалеют из-за появления украинского трезубца в перечне экстремистской символики. Об этом говорится в заявлении представителя правительства, опубликованном на странице посольства Великобритании в Facebook.

«Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении.

«Власти Великобритании глубоко уважают символы украинской государственности и признают, что трезубец как главный элемент Государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.  Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в предстоящие годы», - подчеркнул спикер британского правительства.

Напомним, посольство Украины в Великобритании потребовало от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

Также Министерство иностранных дел Украины ожидает официального комментария британского Форин Офиса и полиции относительно «Пособия по противодействию экстремизму», распространенного британскими правоохранительными органами, в которое был включен Украинский государственный герб – трезубец.
ForUm

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