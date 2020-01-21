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Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных управлениях прокуратуры и ГПУ.

Также заместителем главы ГБР назначен Александр Соколов. Сообщается, что Он окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.

 
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