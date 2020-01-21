Печерский райсуд Киева постановил избрать фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игоря Павловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили 60 суток ареста, передает Радио Свобода.

В Офисе генерального прокурора 20 января сообщили, что Павловского задержали в Херсоне по подозрению в создании преступной организации, «которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества граждан», и перевозят в Киев для избрания меры пресечения.

Всего, по данным ОГП, во время спецоперации на Херсонщине провели более 35 обысков, о подозрении объявили девяти, двое из них – связаны с нападением на Екатерину Гандзюк.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.