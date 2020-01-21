также в разделеОбщество
21 января. Картина дня 9
Главврача киевского «Динамо» отстранили из-за допинг-скандала 19
НАПК отказалось проверять Баканова из-за подарка в 15 тысяч 19
В Житомире в мусорном баке нашли противотанковые гранаты 10
Завтра в Украине – дожди с мокрым снегом 8
На Житомирщине чиновники украли на реконструкции моста 500 тысяч 9
Украинского капитана затонувшего в Будапеште катера отпустили под домашний арест 9
Статус русского как второго государственного поддерживают 12% украинцев 16
Судью Печерского суда Вовка оправдали в деле о незаконном вынесении решения 13
Минюст: В 2021 году в Украине может заработать классический суд присяжных 6
Украинцы назвали главные составляющие патриотизма 18
Смертельный коронавирус из Китая: Минздрав подготовил рекомендации украинцам 43
НАБУ подозревает 5 человек в нанесении более 21 млн грн убытков «АМПУ» 23
Военному, который застрелил сослуживца, дали 5 лет тюрьмы 11
Микитасю сократили сроки ознакомления с материалами одного из дел 9
Минцифры запустило сериалы о цифровой грамотности 47
Более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО 14
Суд решил слушать дело Онищенко заочно 32

Печерский райсуд Киева постановил избрать фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игоря Павловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили 60 суток ареста, передает Радио Свобода.

В Офисе генерального прокурора 20 января сообщили, что Павловского задержали в Херсоне по подозрению в создании преступной организации, «которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества граждан», и перевозят в Киев для избрания меры пресечения.

Всего, по данным ОГП, во время спецоперации на Херсонщине провели более 35 обысков, о подозрении объявили девяти, двое из них – связаны с нападением на Екатерину Гандзюк.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского. 

Павловский  якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги