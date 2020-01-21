Украинский самолет Boeing-737-800 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Об этом сообщает Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает «Украинская правда».

«Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров. Самолет исчез со вспомогательного радара в 6:15 и с главных систем наблюдения в 6:18 утра», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что извлеченный регистратор полета и бортовой самописец являются «одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире». У Ирана нет средств для его декодирования.

Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.