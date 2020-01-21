Вчера, 20 января, в оккупированном Донецке застрелили замкомандира «полка специального назначения ВВ МВД ДНР» Алексея Кривулю (позывной «Грин»).
Об этом в Telegram сообщил украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»).
«20.01.20 замкомандира «Пятнашка» Кривуля Алексей позывной «Грин» сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали», – написал он.
Также об убийстве Кривули сообщили российские СМИ и ресурсы боевиков.
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