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Посольство Украины в Великобритании прокомментировало заявление британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики, сообщает УНИАН.

Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнил, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.

«И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны», - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Напомним, посольство Украины в Великобритании потребовало от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

Также Министерство иностранных дел Украины ожидает официального комментария британского Форин Офиса и полиции относительно «Пособия по противодействию экстремизму», распространенного британскими правоохранительными органами, в которое был включен Украинский государственный герб – трезубец.

В правительстве Великобритании выразили сожаление из-за появления украинского трезубца в перечне экстремистской символики. 
ForUm

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