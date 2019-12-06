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В Украине отмечается День Вооруженных сил.

Развитие прочного и боеспособного украинского войска является залогом свободы и независимости Украины, а Вооруженные силы были и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий государства, подчеркнул президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область.

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России. Кроме того, в Кремле подтвердили, что Путин планирует провести отдельную встречу с Зеленским.  В то же время пятый президент Украины Петр Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и не оставаться тет-а-тет. Участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже «необязывающий» документ, заявил  пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех.

Международный центр культуры и искусств «Жовтневый дворец» в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта российской блатной группы «Воровайки».

Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка в 2019 году, сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) о признании деятельности правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной выходит за рамки полномочий Совета, заявили в НБУ.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном деле по факту хулиганских действий группы лиц, в результате которых умер малолетний Кирилл Тлявов.
ForUm

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