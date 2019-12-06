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Развитие прочного и боеспособного украинского войска является залогом свободы и независимости Украины, а Вооруженные силы были и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий государства, подчеркнул президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Поздравляя с Днем Вооруженных сил Украины военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, президент отметил, что накануне встречи в «нормандском формате» для него было важно встретиться с военными, которые ежедневно держат оборону на востоке нашей страны.

«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем. А наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку», - сказал он.

«Я еще раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации», - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что после достижения мира никто не забудет о дальнейшем развитии крепкого и боеспособного украинский войска. «Именно вы и только вы - залог нашей свободы, нашей независимости и развития Украины», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Украина должна поддерживать и заботиться о собственной армии, воплощая в жизнь необходимые изменения. Речь идет о реальном приближении ВСУ к стандартам НАТО.

«Мы должны постоянно развиваться, укреплять нашу боеспособность и подготовку. Все вы должны почувствовать, насколько сильно вы, именно вы нужны государству и каждому Украинский. У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем», - пообещал Зеленский.

Кроме того, во время выступления президент поздравил всех военных с Днем Вооруженных сил Украины.

«Для меня очень важно в этот день быть именно здесь, в зоне проведения операции объединенных сил, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что храните суверенитет и независимость Украины», - резюмировал Зеленский.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил.

ForUm

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