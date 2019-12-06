Участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже «необязывающий» документ. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения — это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», - сказал представитель Кремля.

Он назвал позитивным моментом тот факт, что «была проделана домашняя работа, и некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи».

«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», - сказал Песков.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.