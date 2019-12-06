также в разделеОбщество
Труба: Зеленского не допрашивали по делу об угрозах его жизни 8
Зеленский обсудил с Макроном подготовку к «нормандской встрече» 17
Суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу Альперина 23
Организатор «убийства» Бабченко уехал в Израиль искать журналиста 20
Онищенко ждет решения суда в немецкой тюрьме 23
В Украине отменили концерты российской группы «Воровайки» 17
5 декабря. Картина дня 23
ГПУ направила в МУС доказательства совершения РФ внесудебных казней бойцов ВСУ 44
Зеленский наградил Притулу орденом 41
Рада ликвидировала скандальную «схему Яценко» 59
ПЦУ создала для Филарета отдельную миссию 46
Новый бронированный катер ВМС назвали в честь родины погибшего морпеха 30
Избран новый руководитель Фонда соцстрахования 21
За год СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских 20
Суд арестовал соратника Трубы с правом залога в 2 миллиона 15
Труба заявил, что к его прослушке причастен сотрудник ГБР 17
Названа дата закрытого заседания СНБО перед «нормандской встречей» 24
В Украине хотят отказаться от интернатов 38

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил.

Праздник приурочен к принятию в 1991 году Закона Украины «О Вооруженных силах Украины» и отмечается с 1993 года.

Министр обороны Андрей Загороднюк обратился к украинским воинам по случаю праздника. «В этот день - день 28-й годовщины Вооруженных сил Украины - вы услышите в свой адрес множество поздравлений. Которых, несомненно, заслуживаете. Я хотел бы отложить традиционный пафос в сторону и сказать вам то, что в пятницу, 6 декабря, считаю главным. Каждая армия имеет периоды взлета и падений. Думаю, вы согласитесь, что «взлет» - это точно то слово, которое характеризует наше войско после Революции достоинства и агрессии России на Донбассе. Это было движение вопреки всем - материальным трудностям, изменам, потерям», – написал она на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это исключительно заслуга украинских военных. «Вы остановили подготовленного врага, который, если мыслить масштабно, отказывал Украине в праве называться независимой страной. Вы без «переходных периодов» быстро окрепли и получили боевой опыт, которому у вас учатся во время тренировок наши партнеры», – заявил Загороднюк.

«Итак, во-первых, большое спасибо Вооруженным силам Украины за мужество и профессионализм. Это ценю я, ценят ваши члены семьи и все украинцы, которым дорого государство. Уважаю каждого воина, который прямо сейчас защищает нашу жизнь в зимних окопах. Благодарен ветеранам войны, волонтерам и неравнодушным соотечественникам за поддержку наших военных в критические для Армии моменты. Призываю помнить каждого военнослужащего, который или которая пали в борьбе с врагом. Они - наши герои и одновременно наша боль», – отметил он.

«Во-вторых, обещаю делать все, чтобы укреплять боеспособность армии и повышать социальные стандарты для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции. В День Вооруженных сил Украины желаю воинам безопасности и успехов на службе, а их семьям - героев, которые всегда возвращаются домой», – сказано в обращении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
21
Теги