Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил.

Праздник приурочен к принятию в 1991 году Закона Украины «О Вооруженных силах Украины» и отмечается с 1993 года.

Министр обороны Андрей Загороднюк обратился к украинским воинам по случаю праздника. «В этот день - день 28-й годовщины Вооруженных сил Украины - вы услышите в свой адрес множество поздравлений. Которых, несомненно, заслуживаете. Я хотел бы отложить традиционный пафос в сторону и сказать вам то, что в пятницу, 6 декабря, считаю главным. Каждая армия имеет периоды взлета и падений. Думаю, вы согласитесь, что «взлет» - это точно то слово, которое характеризует наше войско после Революции достоинства и агрессии России на Донбассе. Это было движение вопреки всем - материальным трудностям, изменам, потерям», – написал она на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это исключительно заслуга украинских военных. «Вы остановили подготовленного врага, который, если мыслить масштабно, отказывал Украине в праве называться независимой страной. Вы без «переходных периодов» быстро окрепли и получили боевой опыт, которому у вас учатся во время тренировок наши партнеры», – заявил Загороднюк.

«Итак, во-первых, большое спасибо Вооруженным силам Украины за мужество и профессионализм. Это ценю я, ценят ваши члены семьи и все украинцы, которым дорого государство. Уважаю каждого воина, который прямо сейчас защищает нашу жизнь в зимних окопах. Благодарен ветеранам войны, волонтерам и неравнодушным соотечественникам за поддержку наших военных в критические для Армии моменты. Призываю помнить каждого военнослужащего, который или которая пали в борьбе с врагом. Они - наши герои и одновременно наша боль», – отметил он.

«Во-вторых, обещаю делать все, чтобы укреплять боеспособность армии и повышать социальные стандарты для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции. В День Вооруженных сил Украины желаю воинам безопасности и успехов на службе, а их семьям - героев, которые всегда возвращаются домой», – сказано в обращении.