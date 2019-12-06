Международный центр культуры и искусств «Жовтневый дворец» в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта российской блатной группы «Воровайки», говорится в заявлении «Жовтневого дворца».

«В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы «Воровайки» в МЦКИ Жовтневый дворец сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый дворец не подписал договор», - говорится в заявлении.

На сайтах по продаже билетов на концерт «Вороваек» в Киеве сообщается о приостановки продажи. Также с сайтов исчезли анонсы концертов группы в Одессе и Харькове.

Харьковский национальный академический театр оперы и балета, где был анонсирован концерт, также сообщил об отмене мероприятия. «Уважаемые зрители! В связи с распространением фейковых новостей о выступлениях российской группы «Воровайки» на сцене ХНАТОБ/СхідОпера, дирекция театра опровергает наличие договорных отношений с организаторами этих гастролей и заявляет, что не имеет намерений их допустить», - говорится в сообщении.

Напомним, российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни, анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца – в феврале 2020 г.