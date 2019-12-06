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Совет Национального банка Украины признал неэффективной валютно-курсовую политику правления Нацбанка в 2019 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины», - процитировал Данилишин решение Совета НБУ от 5 декабря.

По его словам, Совет НБУ рекомендовал правлению НБУ задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины.

Кроме этого, рекомендуется обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Совет НБУ также рекомендовал подготовить и предоставить Совету сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий Национального банка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

 
ForUm

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