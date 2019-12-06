Президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельную встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки».

«Планируем осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил он.

Кремль ожидает, что саммит нормандской четверки будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе и подтвердит безальтернативность Минских соглашений. «Настрой серьезный, ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны», — заявил Песков.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.