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Количество погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех, сообщает ГосЧС.

Так, по состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов были обнаружены тела двух погибших.

На месте происшествия осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор, создано 3 пункты ремонта и обслуживания бензопил и шанцевый инструмент, готовится техника для освещения в ночное время.

К работам привлечены 237 чел. и 38 ед. техники.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
ForUm

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