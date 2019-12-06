Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении заместителя спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, обнародованном на правительственном сайте.

По ее словам, на 15:00 у Меркель запланированы двусторонние встречи. Сначала она поговорит с Путиным, потом - с Зеленским. После состоится совместная рабочая сессия с участием четырех лидеров.

«В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется на новый толчок для мирного процесса и договоренность о следующих шагах», - отметила Деммер.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.